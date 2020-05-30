Актёр-курьер, отельер-пекарь, декораторы для кошек. Как петербуржцы меняют профессии во время коронакризиса

Психологи убеждают, что кризис — время возможностей и профессионального роста. Статистика добавляет: не только роста, но и кардинального пересмотра карьеры. Режим самоизоляции выкосил из российской экономики целые секторы — внешний туризм, организации офлайн-мероприятий, общественное питание, индустрия красоты больше не работают. Специалисты переходят на работу в других областях, и если кто-то решается на откровенный дауншифтинг, переквалифицируясь в курьеров, водителей, грузчиков, то другие поступают хитрее.



«Ты снимался в рекламе у крутого режиссёра — а тут тебя не пускают в "Макдоналдс"»

В детстве Дмитрий Мамонов мечтал стать пожарным. Потом клоуном. Но в итоге стал актёром. Окончил театральный институт, к началу 2020 года по договору работал в петербургском Театре эстрады, где был задействован в семи спектаклях.

«Когда объявили режим самоизоляции, все спектакли отменили. Те, кто были зачислены в труппу, остались на минимальной зарплате. У меня же не осталось ничего — за два месяца не получил в театре ни рубля. Параллельно с театром были и другие проекты — танцевал на разных мероприятиях со звёздами, в марте должна была выйти премьера спектакля «Слово о полку Игореве» с моей хореографией во МХАТе имени Горького. Но, как и все массовые мероприятия, эти проекты встали на паузу до осени. Доход стал равен нулю, а у меня жена и маленький ребёнок. У меня были небольшие накопления, но памперсы не дешевеют», — говорит Мамонов. Так актёр перевоплотился в курьеры.

Свой первый день в новой должности Дмитрий Мамонов в деталях не запомнил, зато может рассказать, как волновался поначалу из-за общения с клиентами. «В апреле, когда всё только начиналось, люди очень боялись курьеров. Все думали, что мы заразные, — говорит артист. — А ещё я переживал, что разольётся кола, и нёс её в руке — теперь-то я знаю, как всё правильно поставить в сумку».



Освоившись на новом месте, Мамонов начал постить о буднях доставки в Instagram, а затем запустил собственное шоу — рассказывает о самых интересных коллегах. Уже вышло видео о курьере на «Мустанге» Олеге Наумове, о котором писала «Фонтанка», и об отце пятерых детей Дмитрии Захарчуке — тот трудится дворником в две смены, а потом подрабатывает в службе доставки: «Наша страна держится на таких людях, но журналисты никогда не обратят на них внимание. Они всегда будут снимать медийных персон, которые зарабатывают большие деньги».

Новую работу Мамонов рассматривает как временную и ничего унизительного в ней не видит: «Это встряска. Всегда нужно иметь план «Б»: два месяца назад ты снимался в Барселоне в рекламе у крутого режиссёра, а теперь стоишь на улице под дождём и тебя не пускают в «Макдоналдс», потому что такие правила для всех курьеров».

В актёрскую профессию, уверен Дмитрий Мамонов, он вернётся: «Вы думаете, навсегда закроют все театры?» Зато вынужденная пауза позволила «перезагрузиться» и по-новому посмотреть на себя и своё ремесло: «Мне всегда было интересно кино, но я никогда им не занимался. Во время эпидемии я начал брать частные уроки работы перед камерой, обновил портфолио и теперь готов пробоваться и там».



Курьерский опыт принёс Instagram Мамонова дополнительную раскрутку: «Если раньше одно видео смотрели по 500 человек, то теперь не меньше тысячи, много репостов». А ещё — первые деньги за рекламу: «На днях за маленький ролик получил две тысячи рублей. Курьер за такие деньги иногда крутит педали целый день. И это больше, чем за все время карантина я заработал в театре».

«Пришлось продать две роскошные машины. Одну оставила для путешествий»

До пандемии коронавируса владелица трёх авто и двух собак считала прибыль в своём отеле сотнями тысяч рублей в месяц. «Получала до двух миллионов рублей каждый месяц, но теперь ноль. Уже два месяца», — без трагизма в голосе говорит Оксана Куренбина, учредитель и владелец арт-отеля «Рахманинов». Если раньше её петербургский бизнес кормил её бизнес за рубежом, то теперь ситуация меняется: «У меня есть арт-отель в Финляндии. И там, кстати, всё в порядке. Уже поехали туда финны. Если раньше «Рахманинов» спонсировал, то теперь может получиться наоборот».



Изначально неунывающий отельер была журналистом. Как главный редактор журнала «Круг Твой» стала лауреатом премии Союза журналистов. Но в начале нулевых взяла у друзей в долг средства на запуск бизнеса. «Арт-отель был удачной идеей, и через год я вернула долг, — вспоминает отельер и говорит о смелых недавних решениях, которые «обнулил» коронавирус. — Мы ввели три новых номера, выкупив ещё помещения. Сделали бутиковые номера, но пока они стоят невостребованные. Все деньги потратила. Пришлось продать две роскошные машины. Было три. Одну оставила для путешествий».



Фото: Facebook Оксаны Куренбиной

Несмотря на проблемы с бизнесом, Куренбина собирается в ближайшие дни в Крым на последнем авто: «Я просто такой человек. Могу жить в Эмиратах в пятизвёздочном отеле, а на следующий день поехать с друзьями в палатке жить в лесу». Но до того, как отправиться на Чёрное море, владелица гостиничных номеров запустила новый проект, который оказался неожиданно востребованным здесь и сейчас: «У нас в отеле уже были контакты с выпечкой. Позвонила поставщикам. В галерее моего сына в жилом комплексе на Петроградке было ответвление. И я ему предложила сделать пекарню. Открыли её с молодыми художниками. Подтянулась одна из мам из модной тусовки. Смарт-пекарня. Умная арт-пекарня!» — открыла Оксана секрет быстрого продвижения нового бизнеса.



«Прибыль не бешеная, но жить можно. Но мы только начали. Делаем закупки качественных заморозок, печь даёт их производитель. Расходы были только на морозильник и закупку. Схема простая: закупка должна быть в 3–5 раз ниже, чем цена в продаже. В месяц можно заработать тысяч 100–150, — откровенничает Куренбина. — Я всегда знала, что парикмахерские и пекарни будут нужны в любую пандемию. И у меня дальний родственник до революции пришёл из Костромы с пятью копейками, стал домовладельцем и имел свою пекарню-булочную на Лиговском проспекте. Мне бабушки рассказывали, что после революции они выжили только благодаря этому. И это у меня засело в памяти».

Параллельно отельер вернулась к тому, с чего вообще начинала свой самостоятельный путь, — фотографии. «Уже пошли заказы. Если раньше я могла тряхнуть стариной, потренироваться, то снимала гостей два часа за 15 тысяч рублей. Деньги эти я потом отдавала в фонд помощи собачьим приютам. Сейчас два часа съёмок стоят семь тысяч. Заказы пошли. Если через день работать, то нормально».



Кондитерская подработка коронавирусной весны 2020 года после снятия ограничений изменит основной бизнес отельера. «Поставим такую пекарню и в отеле. Будем продавать для тех, кто захочет просто зайти и посидеть на ланче. Нашла очень вкусные булочки-шмулочки. И конечно, будем делать дополнительные сервисы — фотоуслуги останутся. Когда хотя бы вернётся 20 процентов загрузки, а обычно у нас в среднем 85 процентов, то, я думаю, с хорошей рекламой внутри отеля моя фотографическая услуга пойдёт хорошо».

Если перед коронавирусом у отельера было три машины и две собаки, то в разгар пандемии количество машин уменьшилось, а вот поголовье собак только выросло — Оксана взяла ещё одну, и теперь их три.

«"Корона" дала нам тот самый волшебный пинок»

Пандемия коронавируса заставляет перестраиваться не только людей, но и целые бизнес-проекты. Компания «Декор-ателье», участвующая в проекте «Фонтанки» «Покупай у своих», в мирное время специализируется на изготовлении декораций к праздникам. К началу пандемии на столе технологов уже лежали готовые чертежи, а менеджеры проектов сводили графики монтажей к празднованию 75-летия Победы, Дню города, чемпионату Европы по футболу. Первым тревожным звонком стала отмена ПМЭФ.



Фото: usvoih.fontanka.ru

«Мы поверить не могли, что такое в принципе возможно. Особенно настораживал тот факт, что произошла отмена июньского, не самого близкого по дате мероприятия. Дальше отмены посыпались одна за другой. Был период полной неопределенности, дошло до того, что мы разворачивали фуры, уже выехавшие на площадку», — рассказывает учредитель и генеральный директор «Декор-ателье» Наталья Корчагина.

В штате компании 25 человек. С начала самоизоляции они трудятся удалённо. Швейное подразделение выпускает маски для благотворительных целей, в том числе для больничных нянь фонда «Петербургские родители». Художники работают над эскизами будущих проектов. Производственный цех «Декор-ателье» остался пустовать, арендодатель не пошёл на уступки и не дал скидку за простаивающие площади — тогда в компании решили, что пора переезжать в собственные помещения. Технологи, менеджеры, сотрудники производства и монтажники в срочном порядке проектировали и строили новый цех на складских территориях за городом.

«Мы переехали, и сейчас наши цеха полностью готовы к работе на новом месте. В процессе стройки мы поняли, что, например, наши деревянные фермы-перекрытия, с рассчитанными нагрузками, выполненные в заводских условиях, востребованы на рынке загородного строительства. Для меня сейчас развитие этого направления работы становится одной из приоритетных задач», — говорит Корчагина.

Ещё до коронавируса в компании думали о производстве штучек для домашних животных, которые бы красиво вписывались в интерьер. Материалом для таких изделий могли бы стать оставшиеся после изготовления больших декораций обрезки дерева. «И мы сделали наши первые «КотоСоты» — систему домиков-лазалок для кошек. В период самоизоляции многие ищут возможности для творчества и рукоделия, поэтому мы стали выпускать наборы «сделай сам» — поэлементный конструктор для продвинутых пользователей и собранные, но неокрашенные «КотоСоты» для творчества, например, с детьми», — отмечает Наталья Корчагина.

Сейчас в отсутствие основных работ в компании сделали ставку на производство «КотоСот», и теперь оно уже не «из остатков» — полноценно работают закупки, логистика, художники разрабатывают варианты дизайна, технологи следят за соблюдением экологичности, работает столярное производство. Экземпляр конструкции уже облюбовали хвостатые из «Республики кошек». Даже небольшие продажи позволяют обеспечить часть фонда заработной платы и не дают команде упасть духом. Как замечает Наталья Корчагина, после сумасшедших графиков и нагрузок было просто трудно сидеть без дела.

«Корона» дала нам тот самый волшебный пинок — было давно экономически целесообразно переехать и перестроить цех, перевести часть совещаний и обсуждений в онлайн, поставить оплату работ в прямую зависимость от сделанных задач, — рассуждает Наталья Корчагина. — Мы не знаем, сколько рынок мероприятий будет находиться в стагнации, но определенно дальше у нас будет не одно направление деятельности, мы адаптируемся и помимо шоу-бизнеса будет либо строительство, либо интерьерный дизайн, мебель и свет, либо вывески».

Елена Кузнецова, Николай Нелюбин, Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

