Легенда карантина — курьер на красном «Мустанге»

В Петербурге родилась легенда времен коронавируса. Первыми летописцами стали 19 апреля курьеры в Василеостровском районе. В тот день на свою смену вышел петербуржец Олег Наумов на ярком авто. Его появление не прошло незамеченным: в чате курьеров на 1700 человек по-разному приняли новичка. Одним он показался веселым парнем, другие сразу же агрессивно охарактеризовали его «наглым хайпожором».

Мы встречаемся с Олегом на набережной Лейтенанта Шмидта в 10 утра, чтобы вместе выйти на его вторую смену в одной из служб доставки. Местные, когда хотят встретиться здесь, обычно говорят: «Давай у Крузенштерна?». Олег местный — свои 25 лет живет на Васильевском острове. Ходил в местную школу, а потом окончил ИТМО.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Не ожидал, что на меня обратит внимание пресса», — признается парень. Ford Mustang 5 поколения появился у него меньше двух лет назад. Кредит на машину почти за 2 млн рублей он не брал. Говорит, заработал на него интернет-рекламой. «Меня мало кто знает, новые клиенты приходят в основном по сарафанному радио», — рассказывает Олег.

Первоначально пытался завязать сотрудничество со службами доставки именно как интернет-рекламщик, но все его попытки проигнорировали. Он решил пойти уже проверенным на своем опыте путем и начать карьеру в компании с самого низа. К тому же Олег подумал, что это может быть интересным опытом, который принесет положительные эмоции и ему, и людям. «У меня нет ни богатых родителей, ни каких-то связей. 5 лет назад еще менеджером в «Крошке-картошке» работал. Очень гордился тем, что стал самым молодым менеджером в компании. Фоткал в «Инстаграм» свое маленькое тесное рабочее место», — рассказывает Наумов. Мы общаемся, пока едем к станции метро «Василеостровская» — именно здесь курьерская точка старта. Чтобы выйти на смену, нужно прислать работодателю селфи в форме, которое подтвердит готовность начать работу. После этого нужно запустить рабочий слот в приложении. По дороге поймали множество заинтересованных взглядов горожан. Остановились у светофора по 8-й линии перед Средним проспектом. Олег открыл окно и помахал группе курьеров из 5–8 человек, облепивших вход в одно из сетевых кафе. Заметив коллегу, те взорвались ответным приветствием. На базовой точке напротив «Василеостровской» нас приняли также тепло. Под взглядами курьеров и прохожих Олег сделал селфи и выставил таймер в приложении — 2 часа.

«В прошлый раз первого заказа я ждал около часа. Он пришел, когда я ехал по Среднему. Буквально 2 минуты дали доехать до ресторана, при этом я зарегистрирован как пеший. Но я сориентировался, успел, отметился, зашел в ресторан. Заказ мне отдали за 1 минуту до истечения срока доставки. Я не торопил — понимаю, что в ресторане тоже живые люди работают, уж наверное не специально с выдачей затянули. В качестве адреса был указан двор, подъезжаю, звоню, говорю: «Я на месте, заказ привез, курьер». На что мне клиент: «Я вас не вижу». Я говорю: «Я в красном «Мустанге»». А он: «Да вы, наверное, просто обманываете меня». Он, правда, немного другое слово использовал», — вспоминает Олег. К концу истории к нам подъезжает конкурент Олега из другой службы, паркует свой велосипед рядом и дружелюбно просит разрешения сфотографироваться. Олег радуется как ребенок и с удовольствием соглашается. Простояв около часа, мы решаем сменить точку, чтобы поскорее получить первый заказ. Нам подсказывают, что высокий спрос сейчас на Петроградской стороне, едем к метро «Петроградская». Паркуемся рядом с другими у выхода метро, неподалеку от знака «Остановка запрещена». Опять ждем. Олег рассказывает мне о тонкостях настройки рекламы и о своей работе с клиентами в «B2B»-сегменте.

Тем временем нам все никак не выпадает шанса увеличить капитал Олега хотя бы на 150 рублей — именно столько в среднем получает курьер за 1 доставку. Конечно, парень отмечает, что пошел работать в доставку не из-за денег. «Две недели провисело мое письмо, на него не отвечали, я и решил действовать. Подумал: а почему бы просто не поработать курьером, сделать радость людям? Заодно можно показать те самые эмоции, которые испытывает и тот, кто заказал еду, и сами курьеры, которые видят меня работающим на «Мустанге». Это кайф от того, что ты видишь людей, как они реагируют. Здесь даже математиком быть не нужно, чтобы понять, что каждый день я закрываю в минус, — потому что мойка, обслуживание, бензин. Конечно же, заработка нет. Здесь я преследую цель каких-то эмоций, действий», — говорит Олег. Мы решаем проверить, не изменилась ли карта повышенного спроса. По свежей информации, Синюю птицу доставщика мы можем поймать в районе «Пионерской». Едем туда. Однако просто так не получилось — у светофора на пересечении Каменоостровского проспекта и Большого проспекта П.С. нас останавливает инспектор ГИБДД.

«А, вы там доставку забирали? Там вообще-то нельзя останавливаться. Ладно, езжайте», — добродушно говорит сотрудник и отпускает нас без штрафа. Неспешно едем к своей точке по Коломяжскому проспекту. Заказ «падает» у перекрестка с Богатырским. У нас есть 2 минуты, чтобы прибыть к пекарне у метро «Черная речка». Красиво в дрифте разворачиваемся и долетаем до заведения за 6 минут. За это «опоздание» Олег получит штраф исходя из расчета 3 рубля за лишнюю минуту. Около 5 минут мы ждем заказ, после чего получаем 16 минут, чтобы добраться до пункта назначения — общежития № 8 ЛЭТИ на Торжковской. На «Мустанге» мы доезжаем за 6–7 минут, хотя пешком мы если бы и успели, то впритык. Выпечку заказал студент по имени Глеб. Взгляд из окна общежития — и на лице моментально растягивается широкая улыбка и не сходит до момента, пока заказчик вновь не исчезает из поля нашего зрения. «Надо сказать спасибо не только медикам и людям, которые пытаются не допустить развития пандемии, но также доставщикам, курьерам. И не только еды, но в целом людям, которые доставляют сейчас товары первой необходимости. Это очень важно. Средний заказ — это 150 рублей, и это если курьер нигде не опоздал. От него это не всегда зависит, — рассказывает курьер на «Мустанге». — В ресторане приготовят заказ за 1 минуту до доставки, а добежать нужно за 5–10 минут. И от доставщика в этом вопросе ничего не зависит, но если он не успеет, то получит еще меньше или совсем ничего. Чаевые дают редко. Даже «спасибо» не каждый скажет, хотя курьер соблюдает все меры предосторожности. Маски, перчатки, антисептик».