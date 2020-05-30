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30.05.2020 11:26
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Московский район оказался обезглавленным в период пандемии. Глава в больнице

Владимир Ушаков, который шесть лет возглавляет Московский район Петербурга, попал в инфекционный стационар.

О госпитализации Ушакова «Фонтанке» 30 мая сообщили собеседники в районе. То, что глава на больничном, подтвердили в пресс-службе районной администрации, уточнив, что на работу он не выходил с начала недели. Его подчиненные частично находятся на удаленке, некоторые приезжают на рабочее место. О больничных кого-то из заместителей Ушакова в пресс-службе информацией не обладают.

В апреле Ушаков отметил 64-й день рождения.

В Петербурге 15 580 случаев заражения коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Петр Петров
очень надеемся что он сделает мир чуть лучше
sektor7
Плохо. Как мы без вождя местного обходится будем.
agree1
Он заболел?
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