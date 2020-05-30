Московский район оказался обезглавленным в период пандемии. Глава в больнице
Владимир Ушаков, который шесть лет возглавляет Московский район Петербурга, попал в инфекционный стационар.
О госпитализации Ушакова «Фонтанке» 30 мая сообщили собеседники в районе. То, что глава на больничном, подтвердили в пресс-службе районной администрации, уточнив, что на работу он не выходил с начала недели. Его подчиненные частично находятся на удаленке, некоторые приезжают на рабочее место. О больничных кого-то из заместителей Ушакова в пресс-службе информацией не обладают.
В апреле Ушаков отметил 64-й день рождения.
В Петербурге 15 580 случаев заражения коронавирусом.