Смольный не советует «соображать на двоих»

В рамках введения в Северной столице карантина губернатор Александр Беглов еще 13 марта ввел запрет на проведение в городе массовых мероприятий с числом участников более тысячи человек. Через пять дней этот лимит снизился до 50 человек, а 26 марта допустимую численность участников исключили из нормативных актов, объявив запрет на любые «публичные и иные массовые мероприятия».

При этом критерии отнесения встреч (в том числе, домашних или офисных) к «массовым» не определялись. Некоторые юристы придерживались мнения о возможности собираться до 50 человек – именно такое число участников признается массовым пребыванием людей, согласно антитеррористическому законодательству. Причем, для расчета потенциальной вместимости помещений предписывается исходить из показателя в пол-квадратного метра на душу.

Однако в Смольном убеждены в том, что массовым является любое мероприятие, проведение которого «может повлечь скопление любого количества лиц, взаимодействующих между собой»: «Запрет обусловлен необходимостью предотвратить распространение инфекции, её передачу от человека к человеку. Опасность проведения таких мероприятий заключается в возможном непосредственном контакте присутствующих на них лиц, на которых может быть оказано негативное воздействие, выраженное в распространении инфекции»--констатировала заместитель начальника управления информации администрации губернатора Санкт-Петербурга Лариса Головина.