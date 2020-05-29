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29.05.2020 18:59
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Петербургские суды возвращаются к обычному режиму работы, но без слушателей, в средствах защиты и с социальной дистанцией

Городской суд, районные суды и мировые судьи Петербурга с начала июня возвращаются к обычному режиму работы. Об этом 29 мая сообщает объединённая пресс-служба судов.

С первого дня лета будут слушаться все категории дел, будет возобновлён приём граждан, можно будет ознакомиться с материалами дела. В то же время до 14 июня участникам процесса, чтобы попасть в суд, нужно будет облачаться в маски и перчатки. В зданиях остаётся обязательной социальная дистанция в 1,5 метра. Слушателей пока запускать не будут.

Напомним, 9 июня в Петербурге состоится первое судебное слушание по существу уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

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