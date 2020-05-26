Суд отказался пересматривать трансляции с заседания, на котором «травили» историка Соколова и его адвоката. Обвиняемый в убийстве аспирантки остается в СИЗО

Историк Олег Соколов, который дожидается суда в следственном изоляторе под Петербургом, останется там как минимум до 23 сентября. Суд жалобу его адвоката не удовлетворил.



Об этом 26 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Защитник Соколова Александр Почуев жаловался на то, что в изоляторе историк имеет шанс заболеть коронавирусом и его там не могут навещать пожилые родители. Кроме того, у Почуева были претензии к трансляциям СМИ с заседания о продлении меры пресечения — адвокат уверен, что журналисты «травили» и его, и Соколова. «Почуев пояснил, что он провел адвокатский осмотр трансляций, считает, что там есть нарушения и предвзятость. Почуев поминутно расписал, где СМИ в трансляциях травили его и Соколова. Просил суд тоже все осмотреть. Прокурор сообщил, что никакого отношения все вышесказанное и представленное к делу не имеет», — отметили в пресс-службе и добавили, что судья с гособвинителем согласился. Постановление предыдущей инстанции о продлении меры до 23 сентября оставлено без изменений. Заседание по делу Соколова из-за пандемии перенесено на 9 июня.

