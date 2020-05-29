Смольный отправил стричь COVID-пациентов «Ленэкспо» инвалида-колясочника. Нарушить собственное постановление чиновникам не дали врачи

Продлив запрет на работу салонов красоты до 15 июня, правительство Петербурга решило сделать исключение для пациентов коронавирусного госпиталя «Ленэкспо». Как рассказала «Фонтанке» парикмахер Арман Кайсарова, студия для выздоровевших пациентов должна была заработать в 7-м павильоне 29 мая, но в последний момент врачи отменили стрижку, сославшись на отсутствие разрешения Роспотребнадзора.

Напомним, постановление № 121, которое регулирует жизнь Петербурга во время режима повышенной готовности, запрещает оказание любых контактных услуг, в том числе парикмахерских. 28 мая действие ограничений было продлено до 14 июня включительно.



Предложение улучшить внешний вид обителей «Ленэкспо» поступило к Арман Кайсаровой в среду, 27 мая, от Центра развития и поддержки предпринимательства, который подчиняется комитету по промышленной политике, инновациям и торговле. Сотрудники сослались на инициативу губернатора и поставили условие: стоимость стрижки не должна превышать 100–150 рублей. Предпринимательницу заверили, что она ничем не рискует: обслуживать придется выздоровевших — тех, кто уже получил отрицательный результат теста. «Можно сказать, это бонус при выписке, чтобы люди не искали подпольные парикмахерские», — пояснила она. Сама Арман Кайсарова, которая является инвалидом первой группы и членом организации «На коляске без барьеров», тоже не испугалась опасности. «Мы с вирусом встречаемся на улице каждый день. Чего бояться «Ленэкспо», я не знаю», — рассказала она «Фонтанке».

28 мая для парикмахерской выделили и продезинфицировали помещение в 7-м павильоне. Арман Кайсарова завезла оборудование и планировала приступить к работе. Но 29 мая диспозиция поменялась: представитель «Ленэкспо» отказался пустить ее на рабочее место, объяснив, что без разрешения Роспотребнадзора начать работу нельзя. В Центре развития и поддержки предпринимательства и комитете по промышленной политике пообещали урегулировать вопрос с губернатором.

