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29.05.2020 14:08
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Печать

СМИ признали пострадавшими от коронавируса. Им предоставят полугодовую отсрочку по уплате налогов

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил медиа в список пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей. Ранее об этом просил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщается 29 мая в заявлении на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин отметил, что принял решение поддержать журналистов, так как «сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем».

Одной из главных мер поддержки станет полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС. Кроме того, СМИ смогут получить специальные беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, а также льготные займы со ставкой в 2%. Также власти пообещали обеспечить «мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок».

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