СМИ признали пострадавшими от коронавируса. Им предоставят полугодовую отсрочку по уплате налогов
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил медиа в список пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей. Ранее об этом просил губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщается 29 мая в заявлении на сайте правительства РФ.
Михаил Мишустин отметил, что принял решение поддержать журналистов, так как «сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем».
Одной из главных мер поддержки станет полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС. Кроме того, СМИ смогут получить специальные беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, а также льготные займы со ставкой в 2%. Также власти пообещали обеспечить «мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок».