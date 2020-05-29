СМИ признали пострадавшими от коронавируса. Им предоставят полугодовую отсрочку по уплате налогов

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил медиа в список пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей. Ранее об этом просил губернатор Петербурга Александр Беглов.



«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщается 29 мая в заявлении на сайте правительства РФ.



Михаил Мишустин отметил, что принял решение поддержать журналистов, так как «сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем».

