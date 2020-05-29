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29.05.2020 14:00
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Банки с 1 июня начнут выдавать кредиты компаниям из пострадавших отраслей на возобновление деятельности под 2%

С 1 июня начнется выдача кредитов по новой государственной программе поддержки занятости. Как рассказал «Фонтанке» начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ВТБ Максим Кущ, кредиты под 2% будут выдаваться компаниям из пострадавших отраслей на возобновление деятельности.

Одним из условий новой программы будет предоставление отсрочки по платежам по кредиту до декабря 2020 года, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80% государство погасит от 50 до 100% задолженности.

Как отметил Максим Кущ, к этой программе уже сейчас виден большой интерес предпринимателей, как и ко всем уже действующим государственным программам поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19. В частности, по программе льготного кредитования на выплату заработной платы (по постановлению Правительства №422) в Петербурге и Ленобласти ВТБ на 28 мая одобрено 380 заявок на сумму свыше 1,8 млрд рублей. А объем реструктурированной задолженности клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе как по государственным, так и по собственным программам составил 15 млрд рублей.

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Комментарии (1)

ussr_forever
я правильно понимаю, что если у вас 1 сотрудник (к примеру вы ИП), то максимум, что вы тут получите - это 12130*6 =72 780 в кредит.... проценты по нему надо отдавать ежемесячно, и вот если, ВДРУГ (великое русское ВДРУГ), случится так, что вы спустя год ещё сможете остаться на плаву, то гос-во погасит сам кредит.... но при этом надо всё время выплачивать ФОТ непонятно из каких денег?!
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