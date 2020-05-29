Банки с 1 июня начнут выдавать кредиты компаниям из пострадавших отраслей на возобновление деятельности под 2%
С 1 июня начнется выдача кредитов по новой государственной программе поддержки занятости. Как рассказал «Фонтанке» начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ВТБ Максим Кущ, кредиты под 2% будут выдаваться компаниям из пострадавших отраслей на возобновление деятельности.
Одним из условий новой программы будет предоставление отсрочки по платежам по кредиту до декабря 2020 года, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80% государство погасит от 50 до 100% задолженности.
Как отметил Максим Кущ, к этой программе уже сейчас виден большой интерес предпринимателей, как и ко всем уже действующим государственным программам поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19. В частности, по программе льготного кредитования на выплату заработной платы (по постановлению Правительства №422) в Петербурге и Ленобласти ВТБ на 28 мая одобрено 380 заявок на сумму свыше 1,8 млрд рублей. А объем реструктурированной задолженности клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ в регионе как по государственным, так и по собственным программам составил 15 млрд рублей.