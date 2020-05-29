Банки с 1 июня начнут выдавать кредиты компаниям из пострадавших отраслей на возобновление деятельности под 2%

С 1 июня начнется выдача кредитов по новой государственной программе поддержки занятости. Как рассказал «Фонтанке» начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ВТБ Максим Кущ, кредиты под 2% будут выдаваться компаниям из пострадавших отраслей на возобновление деятельности.

Одним из условий новой программы будет предоставление отсрочки по платежам по кредиту до декабря 2020 года, а при сохранении штата сотрудников более чем на 80% государство погасит от 50 до 100% задолженности.