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29.05.2020 12:09
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В Госдуме заявили, что пляжи откроют к середине лета. «Туристический сезон в России состоится, несмотря ни на что»

Пляжный сезон в этом году будет открыт только к середине лета. Об этом 29 мая в интервью «Парламентской газете» сообщил председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«Туристический сезон в России состоится, несмотря ни на что. Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени», — сказал Дегтярев.

По его словам, решение об открытии пляжей в каждом отдельном субъекте РФ будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако практически по всей стране они могут начать работать с 1 июля.

Помимо этого председатель профильного комитета назвал внутренние направления, которые, по его мнению, будут востребованы россиянами в этом туристическом сезоне. Среди них — Москва, Петербург, Краснодарский край и Крым. Он отметил, что при выборе региона для предстоящего отпуска жителям страны также стоит обратить внимание на Кавказ, Приморье, Калининградскую область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.

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Комментарии (4)

Mozg
Не было в России туриндустрии и до карантина.
А после карантина и тем более не будет.
ussr_forever
отправьте всех чиновников в принудительном порядке на пляж Северного Ледовитого Океана, пожалуйста....
Павел Михайлов
Если лишить этих законотворцев халявных госдач и санаториев, то они может станут думать головой, а не мягким местом.
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