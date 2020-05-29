В Госдуме заявили, что пляжи откроют к середине лета. «Туристический сезон в России состоится, несмотря ни на что»

Пляжный сезон в этом году будет открыт только к середине лета. Об этом 29 мая в интервью «Парламентской газете» сообщил председатель комитета Государственной думы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.



«Туристический сезон в России состоится, несмотря ни на что. Хотя нам придется смириться с определенными ограничениями и сдвигом во времени», — сказал Дегтярев.



По его словам, решение об открытии пляжей в каждом отдельном субъекте РФ будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации. Однако практически по всей стране они могут начать работать с 1 июля.

