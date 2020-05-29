После телефонного разговора с «московским прокурором» петербургская пенсионерка обеднела на сотни тысяч рублей
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана петербургских пенсионерок ради доступа к их банковским накоплениям. В легендах, которые рассказыают пожилым женщинам, стали фигурировать столичные чины и должности.
Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, сразу две петербурженки за последние несколько дней стали жертвами мошенников по такой схеме.
Крупную сумму неизвестным перевела 81-летняя жительница проспекта Стачек, которой, по ее словам, позвонил «главный советник юстиции прокуратуры Южного округа Москвы». Он сообщил, что ей положена компенсация за интернет-покупку некачественного товара, для получения которой сначала необходимо перевести в качестве «страховки» 725 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по третьей части 159-й статьи УК РФ.
О телефонном звонке «сотрудника столичного отдела по борьбе с экономическими преступлениями» также рассказала 71-летняя женщина, проживающая на улице Передовиков. Голос в трубке заявил, что ее счета находятся в опасности, а чтобы их обезопасить, необходимо из одного банка в другой перевести 400 тысяч рублей. Обманутая пенсионерка выполнила «рекомендации», а когда осознала произошедшее, обратилась за помощью к настоящим полицейским. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет рассмотрен после получения документального подтверждения транзакций.