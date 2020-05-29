После телефонного разговора с «московским прокурором» петербургская пенсионерка обеднела на сотни тысяч рублей

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана петербургских пенсионерок ради доступа к их банковским накоплениям. В легендах, которые рассказыают пожилым женщинам, стали фигурировать столичные чины и должности.



Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, сразу две петербурженки за последние несколько дней стали жертвами мошенников по такой схеме.



Крупную сумму неизвестным перевела 81-летняя жительница проспекта Стачек, которой, по ее словам, позвонил «главный советник юстиции прокуратуры Южного округа Москвы». Он сообщил, что ей положена компенсация за интернет-покупку некачественного товара, для получения которой сначала необходимо перевести в качестве «страховки» 725 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по третьей части 159-й статьи УК РФ.

