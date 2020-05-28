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28.05.2020 18:42
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В Петербурге в майские детские наборы решили добавить больше сладостей

Начальник Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков рассказал о том, как изменятся продуктовые наборы для школьников и воспитанников детских садов. Их сделают более привлекательными для самих детей, а не только для практичных родителей.

«Ассортимент немножко пересмотрен, — рассказал чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 мая. — Мы расширили ассортимент кондитерских изделий, добавили те продукты, которые будут интересны детям. Продукты повседневного спроса, которым будут рады мамы, точно так же остались в наборах».

Напомним, что решение об организации и выдаче продуктовых наборов за май было принято на заседании правительства 26 мая. Выдача продуктов будет проводиться из расчета 9 дней в школах и интернатах и 14 дней — в детских садах. До конца месяца — в школах, и до 10 июня — в садиках.

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Комментарии (1)

Shhh
Ну да, им же как можно больше больных людей на выходе надо.
Мы получили 3 коробки в апреле и там в совокупности 6 плиток шоколада было, несколько кг сахара, и несколько банок джема. Ребенок 1 плитку увидел из этого всего. Это кошмар. А есть же те кто безумно радовался этим подачкам. Я теперь не знаю куда мне девать самый дешевый рис и 4 кг пшена - даже отправлять малоимущим стыдно.
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