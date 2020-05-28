В Петербурге в майские детские наборы решили добавить больше сладостей
Начальник Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков рассказал о том, как изменятся продуктовые наборы для школьников и воспитанников детских садов. Их сделают более привлекательными для самих детей, а не только для практичных родителей.
«Ассортимент немножко пересмотрен, — рассказал чиновник в эфире канала «Санкт-Петербург» 28 мая. — Мы расширили ассортимент кондитерских изделий, добавили те продукты, которые будут интересны детям. Продукты повседневного спроса, которым будут рады мамы, точно так же остались в наборах».
Напомним, что решение об организации и выдаче продуктовых наборов за май было принято на заседании правительства 26 мая. Выдача продуктов будет проводиться из расчета 9 дней в школах и интернатах и 14 дней — в детских садах. До конца месяца — в школах, и до 10 июня — в садиках.