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28.05.2020 17:12
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Мотоциклист упал с байка в Московской Славянке. Ни документов, ни номеров не было

В Пушкинском районе Петербурга днем 28 мая в ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Он ехал без шлема.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 14 часов на Колпинском шоссе в Московской Славянке. При выезде с АЗС 44-летний мужчина при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением мотоциклом и упал.

В результате аварии мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу. Мужчина был без мотошлема, а также не имел при себе документов на мотоцикл. Номеров на байке тоже не было, добавляет «Дорожный инспектор».

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
ну раз ни номеров, ни документов, надо было его там и оставить. В конец оборзели
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