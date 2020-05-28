В Пушкинском районе Петербурга днем 28 мая в ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Он ехал без шлема.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 14 часов на Колпинском шоссе в Московской Славянке. При выезде с АЗС 44-летний мужчина при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением мотоциклом и упал.

В результате аварии мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в больницу. Мужчина был без мотошлема, а также не имел при себе документов на мотоцикл. Номеров на байке тоже не было, добавляет «Дорожный инспектор».