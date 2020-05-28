Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге пока снижается такими же темпами, как и накануне. Суточный индекс за вчерашний день также сохранил позиции. А вот активность горожан, оцениваемая «Яндексом» по другим критериям, растёт.

Утром 28 мая индекс был ниже только в 6 часов утра: 4,4 против вчерашних 4,3 балла. После он держится на вчерашнем уровне: к 9:50 — 2 балла, к 10:01 — 1,9 балла, к 10:10 — 1,8 балла. В списке 15 городов-миллионников за эти 20 минут Петербург опустился со второго на третье место.