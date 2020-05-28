«Яндекс» фиксирует рост активности петербуржцев, хотя индекс самоизоляции стабилен
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге пока снижается такими же темпами, как и накануне. Суточный индекс за вчерашний день также сохранил позиции. А вот активность горожан, оцениваемая «Яндексом» по другим критериям, растёт.
Утром 28 мая индекс был ниже только в 6 часов утра: 4,4 против вчерашних 4,3 балла. После он держится на вчерашнем уровне: к 9:50 — 2 балла, к 10:01 — 1,9 балла, к 10:10 — 1,8 балла. В списке 15 городов-миллионников за эти 20 минут Петербург опустился со второго на третье место.
Вчера, 27 мая, по итогам дня индекс в Петербурге сохранил 1,5 балла (как 26 мая), это на 1,1 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду, 20 мая, он составлял 1,9 балла, то есть за неделю снизился на 0,4 балла.
В целом по России суточный индекс падает на 0,1 балла каждый день: в понедельник — 1,6, во вторник — 1,5, в среду — 1,4. В Москве два последних дня удерживает «двойку».
Что касается городской активности, которую «Яндекс» недавно начал считать на основе открытых данных других компаний, она растёт и в Петербурге (27 мая было 67% против 64% 25-го), и в Москве (54% против 52%).