Мощный автомобильный пожар в центре Петербурга: пламенеющий «Опель» опалил соседей
Несколько автомобилей и два гаража тушили петербургские пожарные в ночь на 28 мая.
В полночь загорелся ВАЗ-2106 (модель, которую уже можно считать редкостью для Петербурга) на улице Седова, 48, сообщает городское ГУ МЧС. На место выехали два пожарных расчёта и затушили пламя меньше чем за 10 минут, но машину было уже не спасти.
За полтора часа до этого начали гореть гаражи в Парголово по адресу: улица Первого мая, 101. Два строения размером 3 на 6 метров уничтожены полностью. С огнём сотрудники МЧС справились за полчаса.
В центре Петербурге не повезло сразу трём машинам. В 2:20 поступил вызов на улицу Союза Печатников, 28/29, где полыхал «Опель». По словам читателя «Фонтанки» Игоря, слышались взрывы – вероятно, лопались колёса.
Читатель «Фонтанки» Игорь
«Опель» сгорел полностью, и опалило соседние «Ауди» и «Фольксваген». Работали две единицы техники и девять человек личного состава, в 2:29 пожар был ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, отчитывается пресс-служба ГУ.
27 мая на проспекте Космонавтов, напомним, тоже горел гараж. Погибли три человека.