Несколько автомобилей и два гаража тушили петербургские пожарные в ночь на 28 мая.

В полночь загорелся ВАЗ-2106 (модель, которую уже можно считать редкостью для Петербурга) на улице Седова, 48, сообщает городское ГУ МЧС. На место выехали два пожарных расчёта и затушили пламя меньше чем за 10 минут, но машину было уже не спасти.

За полтора часа до этого начали гореть гаражи в Парголово по адресу: улица Первого мая, 101. Два строения размером 3 на 6 метров уничтожены полностью. С огнём сотрудники МЧС справились за полчаса.

