FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 07:51
0
Печать

Мощный автомобильный пожар в центре Петербурга: пламенеющий «Опель» опалил соседей

Несколько автомобилей и два гаража тушили петербургские пожарные в ночь на 28 мая.

В полночь загорелся ВАЗ-2106 (модель, которую уже можно считать редкостью для Петербурга) на улице Седова, 48, сообщает городское ГУ МЧС. На место выехали два пожарных расчёта и затушили пламя меньше чем за 10 минут, но машину было уже не спасти.

За полтора часа до этого начали гореть гаражи в Парголово по адресу: улица Первого мая, 101. Два строения размером 3 на 6 метров уничтожены полностью. С огнём сотрудники МЧС справились за полчаса.

В центре Петербурге не повезло сразу трём машинам. В 2:20 поступил вызов на улицу Союза Печатников, 28/29, где полыхал «Опель». По словам читателя «Фонтанки» Игоря, слышались взрывы – вероятно, лопались колёса.

Читатель «Фонтанки» Игорь

«Опель» сгорел полностью, и опалило соседние «Ауди» и «Фольксваген». Работали две единицы техники и девять человек личного состава, в 2:29 пожар был ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, отчитывается пресс-служба ГУ.

Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь
Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь
Фото: Читатель «Фонтанки» Игорь

27 мая на проспекте Космонавтов, напомним, тоже горел гараж. Погибли три человека.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний