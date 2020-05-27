Порошенко срочно вызвали на допрос по "Байденгейту"

Вечером 27 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о вызове экс-президента страны Петра Порошенко на допрос 29 мая сразу по двум делам.

В связи с неявкой 26 мая, Порошенко повторно вызывается по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин на 11:00 29 мая.



В тот же день на 12:00 его вызывают в качестве свидетеля "по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам". Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

