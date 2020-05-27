Порошенко срочно вызвали на допрос по "Байденгейту"
Вечером 27 мая Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о вызове экс-президента страны Петра Порошенко на допрос 29 мая сразу по двум делам.
В связи с неявкой 26 мая, Порошенко повторно вызывается по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин на 11:00 29 мая.
В тот же день на 12:00 его вызывают в качестве свидетеля "по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам". Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.
Ранее Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту прослушивания разговора экс-президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом. Согласно копии документа из реестра досудебных расследований, оказавшихся в распоряжении украинских СМИ, «незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам».
19 мая внефракционный депутат Рады Андрей Деркач представил на пресс-конференции так называемые «пленки Порошенко» — записи якобы разговоров Порошенко с Джо Байденом и Джоном Керри в 2015 и 2016 годах. Помимо прочего, на записях звучит обещание якобы Байдена посодействовать траншу в $1 млрд Украине в обмен на увольнение с должности тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. Новый генпрокурор, заявляет «Байден», должен будет исправить то, чем занимался Шокин. Также люди с голосами Байдена и Порошенко обсуждают поднятие тарифов на ЖКХ на Украине и «реформу по ценам на лекарства».