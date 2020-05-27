"Взломан мой аккаунт в Twitter". Глава ДНР призвал не верить "своим" сообщениям в этой соцсети

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о взломе его страницы в сети Twitter, на которой хакеры опубликовали фальшивые сообщения от его имени.



"Ставлю в известность всех подписчиков в социальных сетях: взломан мой аккаунт в Twitter, - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

"Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри республики, - добавил Пушилин. - Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно".

