"Взломан мой аккаунт в Twitter". Глава ДНР призвал не верить "своим" сообщениям в этой соцсети
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о взломе его страницы в сети Twitter, на которой хакеры опубликовали фальшивые сообщения от его имени.
"Ставлю в известность всех подписчиков в социальных сетях: взломан мой аккаунт в Twitter, - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.
"Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри республики, - добавил Пушилин. - Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно".
Глава ДНР пообещал сообщить, когда проблема будет устранена. Пушилин предупредил, что до восстановления доступа к его странице информацию надо будет проверять на его официальном сайте.