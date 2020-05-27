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27.05.2020 23:02
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"Взломан мой аккаунт в Twitter". Глава ДНР призвал не верить "своим" сообщениям в этой соцсети

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о взломе его страницы в сети Twitter, на которой хакеры опубликовали фальшивые сообщения от его имени.

"Ставлю в известность всех подписчиков в социальных сетях: взломан мой аккаунт в Twitter, - написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

"Воспользовавшись случаем, противник распространяет на моей странице компрометирующую информацию с целью дестабилизации обстановки внутри республики, - добавил Пушилин. - Пытаюсь восстановить доступ к своей странице, но пока безрезультатно".

Глава ДНР пообещал сообщить, когда проблема будет устранена. Пушилин предупредил, что до восстановления доступа к его странице информацию надо будет проверять на его официальном сайте.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Это - звоночек. Очередной бывший работник автомойки стал неугоден своим московским кураторам и ими вскоре будет забит очередной гвоздь в крышку гроба придуманного ими "русского мира"?
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