Второй пакет для бизнеса, федеральная помощь и рост дефицита. Беглов внес поправки к проекту корректировки бюджета-2020

В законодательное собрание внесена губернаторская поправка к законопроекту о вирусной корректировке бюджета 2020 года. Расходы растут быстрее доходов — соответственно, увеличивается дефицит.

Как сообщает 27 мая аппарат вице-губернатора Эдуарда Батанова, поправка на 3,2 млрд рублей сокращает налоговые и неналоговые доходы бюджета (это связано с с поддержкой бизнеса в условиях распространения коронавируса). При этом на 3,9 млрд рублей увеличиваются поступления из федерального бюджета, так что в целом доходы растут на 0,7 млрд рублей по сравнению с первой версией законопроекта.

Расходы при этом увеличиваются гораздо сильнее — на 7,8 млрд, в основном, за счет социальных статей. На 1,9 млрд рублей растут траты на лекарства для льготных категорий граждан, на 1,6 млрд рублей – субсидии поставщикам соцуслуг, более 500 млн рублей выделяется дополнительно на зарплату работникам образовательных учреждений, более 300 млн - на организацию питания в детских садах и школах. При этом восстанавливается финансирование частных учреждений образования. Федеральные деньги предложено направить на выплаты стимулирующего характера медицинским и социальным работникам (3 млрд рублей), оснащение медицинских учреждений (781,4 млн рублей), обеспечение жильем отдельных категорий граждан (17,4 млн рублей). Более 2 млрд рублей заложено на реализацию второго «антикризисного» пакета мер поддержки бизнеса, утвержденного Правительством Санкт-Петербурга. Большая часть - на докапитализацию «Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» и «Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга» для предоставления льготных займов пострадавшему малому и среднему бизнесу. При этом полная стоимость второго пакета ранее оценивалась более чем в 9 млрд.