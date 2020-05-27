На территории ковид-больницы в Петербурге провели богослужение без средств защиты. Священник объяснил: «Маски уже так достали»

Молитвенный утренник прошел на территории Покровской больницы 27 мая. Священнослужители без масок и перчаток провожали Пасху и подбадривали врачей. Информация о религиозном обряде и фотографии появились в аккаунте анестезиолога-реаниматолога Покровской больницы Сергея Саяпина.

«Стационары города работают с дичайшим перегрузом, тупо не хватает коек на все пневмонии, медицинский и вспомогательный персонал в огромном количестве находится на больничном, а на территории дворика Покровской больницы без соблюдения масочного режима и социальной дистанции происходит религиозный обряд. В случае заболевания людей, присутствующих на данной церемонии, кто понесет ответственность и где они будут лечиться? Я не против религии, я против попрания здравого смысла», — написал Саяпин «ВКонтакте».



В Покровской больнице «Фонтанке» сообщили, что главный врач Марина Бахолдина осведомлена о мероприятии.

«В часовне при больнице проводить службы не разрешается, вот она и состоялась во дворе. Люди без масок? Ну они же на улице, внутрь не заходили. Посмотрите на улицу за забором больницы и увидите множество прохожих без средств индивидуальной защиты», — сказала собеседница.

Домовой храм Покровской больницы окормляет 48-летний иерей Александр Машьянов, настоятель Благовещенской церкви на Васильевском острове. Он подтвердил «Фонтанке», что проводил утром мероприятие со своим хором и дьяконом: «Это было последнее пасхальное богослужение. У вас ограничительные мероприятия, а мы служим по канону. Священник служит без индивидуальной защиты. Хор, естественно, был без масок. На службе причащался один человек, ему тоже не нужны СИЗ. На территории больницы все абсолютно чисто, это уже не раз проверяли. В конце мы прошли редким разреженным крестным ходом».

По словам отца Александра, службой он хотел поддержать борющихся с эпидемией врачей и пациентов. Он читал молитву в микрофон, подключенный к динамикам, чтобы слышали все.



На мероприятии, судя по фотографиям, присутствовали гражданские лица, и тоже без масок. Настоятель проблемы в этом не видит.

«Я ношусь по больным, здоровым, стараюсь помочь тем, кто в депрессии. Старушки уже до храма дойти не могут и до магазина даже. У них гиподинамия, сил нет, засиделись, дышать нечем. Зачем сидеть по домам и бояться? Вы понимаете, что это издевательство над людьми? Зачем создавать концлагерь в собственной стране? Священники принесли слово божие. А маски уже так достали! Социальная дистанция, средства индивидуальной защиты… Вы знаете, что такое ВОЗ? Если мы будем кричать на каждому углу, что у нас все плохо, на нас санкции наложат. Никому не дано нас судить. Над всеми — Бог», — заявил иерей.

«Над губернатором Бегловым тоже Бог, но это не мешает ему требовать от граждан ношения масок и перчаток», — уточнил корреспондент «Фонтанки».

«Не задавайте мне лукавые вопросы. От ваших статей люди впадают в депрессию и болеют в пять раз больше», — ответил Машьянов.

Священник добавил, что к храму Покровской больницы нет внешнего входа, поэтому богослужения в нем, в отличие от других прибольничных церквей, не проводятся.

