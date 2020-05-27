В ВТБ прокомментировали заявление режиссера Германа о дефолте «Ленфильма»
Заявление режиссера и члена совета директоров «Ленфильма» Алексея Германа о дефолте киностудии прокомментировал ВТБ. Об этом 26 мая сообщил «Коммерсантъ».
«Никакой речи о дефолте "Ленфильма" не идет», — заявили изданию в пресс-службе госбанка.
Ранее «Ленфильм» обратился к ВТБ с просьбой перенести срок уплаты процентов и суммы основного долга с 20 июня до конца 2020 года. По словам представителя финансовой организации, этот запрос сейчас «рассматривается в соответствии с установленной в банке процедурой».
В ВТБ также рассказали, что с 1 января до 31 мая 2020 года была снижена ставка по кредитным выплатам для киностудии «до минимального уровня» 0,1% годовых и принято решение не списывать средства с ее счетов для погашения просроченных платежей, а в мае действие этой ставки было продлено еще на год.
«Вынуждены констатировать, что только банк ВТБ продолжает оказывать поддержку операционной деятельности "Ленфильма". При этом до сих пор не решен вопрос с выделением киностудии субсидии в размере 486 млн руб., не переданы полностью в распоряжение "Ленфильма" права на фильмы "золотой коллекции", это могло бы покрывать потребности в денежных средствах на поддержание текущей деятельности», — посетовали в ВТБ.
Этому заявлению госбанка предшествовала выложенная в Сеть видеозапись, в которой режиссер Алексей Герман напомнил о сложном положении «Ленфильма». На ней он поделился впечатлением о том, что, пока «все на карантине», всего несколько дней остается на то, чтобы выполнить поручение президента о выплате дополнительной субсидии на почти полмиллиарда рублей, которая позволит избежать дефолта киностудии. В противном случае он якобы произойдет уже менее чем через месяц — 20 июня.
ВТБ — крупнейший кредитор «Ленфильма». В 2013 году банк выдал киностудии кредит на 1,5 млрд рублей, который до сих пор не выплачен.