Беременная москвичка попала в «коронавирусную» больницу, потеряла ребенка и получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции

Как пишет издание со ссылкой на 44-летнюю жительницу столицы, в начале апреля у нее поднялась небольшая температура, которая не спадала в течение длительного времени. Так как попасть на прием ко врачу не представлялось возможным из-за режима самоизоляции в столице, она вызвала его на дом. Тот никаких признаков ОРВИ не нашел, но выписал постановление о необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Беременная москвичка получила восемь штрафов за нарушение режима самоизоляции после того, как вышла из «коронавирусной» больницы, куда попала на сохранение из-за угрозы выкидыша. Об этом 26 мая сообщает Znak.com.

В тот же вечер москвичка узнала, что беременна. В начале мая у нее началось кровотечение. Скорая помощь из-за угрозы выкидыша доставила ее в «коронавирусную» больницу №36. Там в качестве терапии ей предложили лишь две таблетки прогестерона в сутки, а сами врачи, как утверждает пациентка, не успевали ею заниматься, так как медучреждение было переполнено. Иных процедур у нее не было.



За время пребывания в стационаре госпитализированная, по ее словам, стала свидетельницей преждевременных родов и узнала, что у одной из ее соседок официально подтвердился коронавирус. Она считает, что переживания, вызванные этими событиями, привели к очередному кровотечению. При осмотре врач заявила, что начался процесс выкидыша и ей необходимо выпить специальную таблетку, чтобы избежать хирургического вмешательства. Однако в истории болезни этот эпизод в итоге отражен не был.



В результате москвичка потеряла ребенка. Из больницы ее выписали с диагнозом «острый бронхит», хотя признаки такого заболевания отсутствовали. А когда горожанка добралась до дома, обнаружила восемь штрафов по четыре тысячи рублей каждый, выписанные ей за пренебрежение режимом самоизоляции. Нарушения, как сообщало приложение «Социальный мониторинг», были допущены в период с 3 по 9 мая, как раз в то время, когда она находилась на сохранении.

