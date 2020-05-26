Грузовой «паровозик» собрался на Народной улице. Между двух «слонов» зажали «ГАЗель»
Авария с участием трех грузовых машин осложнила и без того плотное движение в Невском районе Петербурга днем 26 мая.
Как сообщила очевидица порталу «Мегаполис», около 15 часов у дома 40 по Народной улице собрался «паровозик» из трех грузовых «вагонов»: самосвал въехал сзади в фургон «ГАЗель» и втолкнул его в находившийся впереди грузовик.
Водители в аварии не пострадали, отмечает очевидица. Все трое выбрались из кабин и стали обсуждать случившееся. «Водитель первого грузовика явно имеет претензии к человеку за рулем самосвала», — отмечают в сообщении.