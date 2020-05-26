«Самопроизвольное обрушение». Рухнувшие на Кирочной балконы не были аварийными

Балконы в доме на Кирочной, 20, обвалившиеся утром 26 мая, не были аварийными. Об этом «Фонтанке» сообщил глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин. «Произошло самопроизвольное обрушение. Никто не пострадал», — отметил он.



По его словам, у фасада были проблемы со штукатуркой, но аварийным он не числился. На момент обрушения никаких ремонтных работ не велось. Упал самый верхний балкон на 6-м этаже, под его тяжестью не выдержали и нижние три балкона.



Четыре балкона 20-го дома на улице Кирочной рухнули на тротуар около 11 утра. Сейчас на место прибыли сотрудники МЧС. Тротуар и проезжая часть ограждены.