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26.05.2020 12:17
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«Самопроизвольное обрушение». Рухнувшие на Кирочной балконы не были аварийными

Балконы в доме на Кирочной, 20, обвалившиеся утром 26 мая, не были аварийными. Об этом «Фонтанке» сообщил глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин. «Произошло самопроизвольное обрушение. Никто не пострадал», — отметил он.

По его словам, у фасада были проблемы со штукатуркой, но аварийным он не числился. На момент обрушения никаких ремонтных работ не велось. Упал самый верхний балкон на 6-м этаже, под его тяжестью не выдержали и нижние три балкона.

Четыре балкона 20-го дома на улице Кирочной рухнули на тротуар около 11 утра. Сейчас на место прибыли сотрудники МЧС. Тротуар и проезжая часть ограждены.

Шестиэтажный монолитно-бетонный 20-й дом на Кирочной улице построен в 1935 году. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания. В 2001 году дом включен КГИОПом в перечень объектов культурного наследия Петербурга. Работы по капитальному ремонту запланированы на 2021 год. В рамках программы предполагается обновить фасад и систему горячего водоснабжения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

260657101
Слушайте, ну не виновата администрация и коммунальщики Центрального района, они же важными делами занимаются, ведь самое главное это вовремя граффити или рисунок на стенке закрасить, а то что балконы падают и штукатурка, это ведь не признаны аварийными на бумаге, значит и упали понарошку.
MDD
На гугл-панораме есть история старения этих балконов.
Fjfef
Не выдержали тягот самоизоляции
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