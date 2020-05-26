В Петербург возвращается кино. Роспотребнадзор разрешил съемки для групп до 50 человек
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выдало положительное заключение о возобновлении проведения кино- и видеосъемок в городе. Съемочная группа не должна превышать 50 человек.
Как сообщает пресс-служба губернатора 26 мая, организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства. В сообщении также уточняется, что средняя численность съемочных групп в Петербурге составляет как раз 50 человек.
Ежегодно комитет по культуре согласовывает проведение съемок не менее 80 кинофильмов.
На сегодняшний день поданы заявки от съемочных групп порядка 10 лент — в том числе «Архипелаг», «Одна жизнь», «Воздух», «Родитель».
Напомним, очередная редакция 121-го постановления Смольного, которое определяет коронавирусные ограничения, начала действовать после майских праздников. Она продлила запреты — в том числе на массовые собрания — до конца месяца, а также ввела обязательный масочный режим в общественных местах. Затем были введены частичные послабления — открылись МФЦ, а летним лагерям разрешили с июля принимать детей.