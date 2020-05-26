В Петербург возвращается кино. Роспотребнадзор разрешил съемки для групп до 50 человек

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выдало положительное заключение о возобновлении проведения кино- и видеосъемок в городе. Съемочная группа не должна превышать 50 человек.



Как сообщает пресс-служба губернатора 26 мая, организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства. В сообщении также уточняется, что средняя численность съемочных групп в Петербурге составляет как раз 50 человек.



Ежегодно комитет по культуре согласовывает проведение съемок не менее 80 кинофильмов.

