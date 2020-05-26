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26.05.2020 11:57
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В Петербург возвращается кино. Роспотребнадзор разрешил съемки для групп до 50 человек

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выдало положительное заключение о возобновлении проведения кино- и видеосъемок в городе. Съемочная группа не должна превышать 50 человек.

Как сообщает пресс-служба губернатора 26 мая, организаторы будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства. В сообщении также уточняется, что средняя численность съемочных групп в Петербурге составляет как раз 50 человек.

Ежегодно комитет по культуре согласовывает проведение съемок не менее 80 кинофильмов.

На сегодняшний день поданы заявки от съемочных групп порядка 10 лент — в том числе «Архипелаг», «Одна жизнь», «Воздух», «Родитель».

Напомним, очередная редакция 121-го постановления Смольного, которое определяет коронавирусные ограничения, начала действовать после майских праздников. Она продлила запреты — в том числе на массовые собрания — до конца месяца, а также ввела обязательный масочный режим в общественных местах. Затем были введены частичные послабления — открылись МФЦ, а летним лагерям разрешили с июля принимать детей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Киркор_Филиппов
Опять начнут снимать очередные шняги...
AGP
Здесь про кино, в следующей новости про домино. А про вино ничего нет?)
261240601
А актёры в кадре обязаны быть в масках и в перчатках! Сумасшедшие городские власти бредят! Всё по-бегловски, всем нельзя, а кому-то можно. Невольно задумаешься о коррупции...
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