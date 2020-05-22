Петербургским летним лагерям разрешили принимать детей с июля. Но смены могут начаться и раньше
Летняя оздоровительная кампания в Петербурге стартует в июле. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 22 мая.
«Решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха детей и молодежи в Санкт-Петербурге будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации. При ее улучшении начало летней оздоровительной кампании может быть перенесено и на более ранний срок (например, середину июня) при обеспечении условий безопасного отдыха», — уточнили в пресс-службе губернатора.
Накануне Владимир Путин провел онлайн-совещание по вопросам образования. На нём глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что регионам рекомендовано открывать детские лагеря с 1 июля. Однако дату можно сдвигать в зависимости от эпидситуации. Вывозить детей можно только в лагеря региона проживания, но не в соседние. Масочный режим в оздоровительных учреждениях вводить не планируется.