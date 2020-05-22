Петербургским летним лагерям разрешили принимать детей с июля. Но смены могут начаться и раньше

Noisymouse 22 Мая 2020 в 14:00 22 Мая 2020 в 14:00

Что они там "ваньку"-то включают? С 1 июля - не с 1 июля. Вперед-назад... Уж определились бы. Тысячи родителей голову ломают, что с детьми делать, будут ли смены вообще и когда? ДОЛы тоже ничего внятно не могут сказать - сами не понимают. То ли смены двигать, то ли деньги за путевки как-то возвращать( уже потраченные частично). А еще новый перечень справок - их тоже надо как-то получить. А сотрудникам, пишут, тест на "корону" потребуется - как раз в концу лета ответ получат. Фигня какая-то...