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22.05.2020 13:43
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Петербургским летним лагерям разрешили принимать детей с июля. Но смены могут начаться и раньше

Летняя оздоровительная кампания в Петербурге стартует в июле. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов 22 мая.

«Решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха детей и молодежи в Санкт-Петербурге будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации. При ее улучшении начало летней оздоровительной кампании может быть перенесено и на более ранний срок (например, середину июня) при обеспечении условий безопасного отдыха», — уточнили в пресс-службе губернатора.

Накануне Владимир Путин провел онлайн-совещание по вопросам образования. На нём глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что регионам рекомендовано открывать детские лагеря с 1 июля. Однако дату можно сдвигать в зависимости от эпидситуации. Вывозить детей можно только в лагеря региона проживания, но не в соседние. Масочный режим в оздоровительных учреждениях вводить не планируется.

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Комментарии (2)

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Noisymouse
Что они там "ваньку"-то включают? С 1 июля - не с 1 июля. Вперед-назад... Уж определились бы. Тысячи родителей голову ломают, что с детьми делать, будут ли смены вообще и когда? ДОЛы тоже ничего внятно не могут сказать - сами не понимают. То ли смены двигать, то ли деньги за путевки как-то возвращать( уже потраченные частично). А еще новый перечень справок - их тоже надо как-то получить. А сотрудникам, пишут, тест на "корону" потребуется - как раз в концу лета ответ получат. Фигня какая-то...
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