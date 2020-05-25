Массовое ДТП произошло днём 25 мая на севере Петербурга, сообщают горожане. Любопытно, что один из автомобилей и, похоже, его водитель уже были замечены в другой аварии, тоже по-своему колоритной.



На пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы мужчина снёс несколько автомобилей — едущие и припаркованные, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Говорит, не пил», — отмечает очевидица Екатерина.



По подсчётам Владислава, повреждены семь машин: «Четыре по чётной стороне, потом на встречку и три на встречке». Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Больше всех разбит ВАЗ-2111 с говорящим номером «КАК».