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25.05.2020 17:15
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«Как?» В массовое ДТП на Учительской попал ВАЗ с говорящим номером, который прежде разбивал остановку

Массовое ДТП произошло днём 25 мая на севере Петербурга, сообщают горожане. Любопытно, что один из автомобилей и, похоже, его водитель уже были замечены в другой аварии, тоже по-своему колоритной.

На пересечении Светлановского проспекта и Учительской улицы мужчина снёс несколько автомобилей — едущие и припаркованные, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Говорит, не пил», — отмечает очевидица Екатерина.

По подсчётам Владислава, повреждены семь машин: «Четыре по чётной стороне, потом на встречку и три на встречке». Судя по всему, обошлось без серьёзных травм. Больше всех разбит ВАЗ-2111 с говорящим номером «КАК».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Лада» с тем же номером два года назад снесла остановку на Меншиковском проспекте у Пискарёвского кладбища. И высокий, худощавый мужчина в кепке похож на того, что попал на фото сегодня. В тот раз, рассказывали очевидцы, водитель якобы сбежал.

Пробки на месте ДТП не наблюдается.

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Комментарии (1)

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