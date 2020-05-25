«Летальная» комиссия в Петербурге продолжает визировать апрельские смерти от коронавируса

Пятеро пациентов, которые 25 мая пополнили летальную статистику Петербурга, скончались месяц назад. Несмотря на заявленное ускорение, комиссия продолжает учёт апрельской смертности.

О пяти новых жертвах коронавирусной инфекции 25 мая сообщает комитет по здравоохранению Петербурга. В список попали женщины в возрасте 91, 88, 77 лет, а также двое мужчин 54 и 78 лет.

У всех были хронические заболевания, среди которых атеросклероз сосудов и кардиосклероз, обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, хронический пиелонефрит. Причиной смерти комиссия по анализу летальных исходов признала COVID-19. Все пациенты скончались во второй половине апреля.