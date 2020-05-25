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25.05.2020 12:57
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«Летальная» комиссия в Петербурге продолжает визировать апрельские смерти от коронавируса

Пятеро пациентов, которые 25 мая пополнили летальную статистику Петербурга, скончались месяц назад. Несмотря на заявленное ускорение, комиссия продолжает учёт апрельской смертности.

О пяти новых жертвах коронавирусной инфекции 25 мая сообщает комитет по здравоохранению Петербурга. В список попали женщины в возрасте 91, 88, 77 лет, а также двое мужчин 54 и 78 лет.

У всех были хронические заболевания, среди которых атеросклероз сосудов и кардиосклероз, обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, хронический пиелонефрит. Причиной смерти комиссия по анализу летальных исходов признала COVID-19. Все пациенты скончались во второй половине апреля.

В Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 138 умерших. В официальную статистику они попадают только после того, как смерть от коронавируса подтвердит комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020–2021.

Накануне в Смольном заявили, что комиссия нарастила интенсивность работы. Итогом стали сразу 20 смертей, которые за день пополнили статистику. Среди умерших пациенты от 28 до 90 лет, которые скончались в апреле — начале мая.

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Комментарии (2)

efela
статистика абсурда. Кто будет верить этим данным, которые протухли еще до того, как их нарисовали?
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