«Летальная» комиссия в Петербурге продолжает визировать апрельские смерти от коронавируса
Пятеро пациентов, которые 25 мая пополнили летальную статистику Петербурга, скончались месяц назад. Несмотря на заявленное ускорение, комиссия продолжает учёт апрельской смертности.
О пяти новых жертвах коронавирусной инфекции 25 мая сообщает комитет по здравоохранению Петербурга. В список попали женщины в возрасте 91, 88, 77 лет, а также двое мужчин 54 и 78 лет.
У всех были хронические заболевания, среди которых атеросклероз сосудов и кардиосклероз, обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, хронический пиелонефрит. Причиной смерти комиссия по анализу летальных исходов признала COVID-19. Все пациенты скончались во второй половине апреля.
В Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 138 умерших. В официальную статистику они попадают только после того, как смерть от коронавируса подтвердит комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020–2021.
Накануне в Смольном заявили, что комиссия нарастила интенсивность работы. Итогом стали сразу 20 смертей, которые за день пополнили статистику. Среди умерших пациенты от 28 до 90 лет, которые скончались в апреле — начале мая.