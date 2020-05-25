В Приморье отец с тремя детьми ушел в лес, чтобы переждать эпидемию коронавируса. Семью искали два дня

В Приморье два дня искали отца и его троих малолетних детей. Семью обнаружили в лесу, куда они отправились пережидать эпидемию коронавируса.



О поисках 25 мая сообщает региональное управление Следственного комитета. Дети и 39-летний отец пропали в поселке Кавалерово.

«Через два дня в результате поисков семья была обнаружена в лесу. Жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает. В настоящее время с ними работают следователи», - говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, глава семейства решил «переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию» и оставил записку в доме. Семью вернули по месту жительства, но детей изъяли.