ТАСС: После перестрелки в Москве задержаны девять человек

Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом вечером 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается», - поделился информацией собеседник агентства.



Как сообщалось ранее, в ходе массовой перестрелки на автостоянке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе был ранен мужчина. Участники использовали огнестрельное оружие, по предварительным данным, помимо травматических пситолетов в ход пошли охотничьи ружья «Сайга» и «Вепрь». Затеявшие опасные разборки разъехались на трёх машинах: Mercedes, Ford и Toyota. Последняя была, по данным ТАСС, с оренбургскими номерами.