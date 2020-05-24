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24.05.2020 22:53
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ТАСС: После перестрелки в Москве задержаны девять человек

Полицейские задержали девять человек после стрельбы на автомобильной стоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом вечером 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время вместе с раненым задержаны всего девять человек, причастность каждого из них устанавливается», - поделился информацией собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в ходе массовой перестрелки на автостоянке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе был ранен мужчина. Участники использовали огнестрельное оружие, по предварительным данным, помимо травматических пситолетов в ход пошли охотничьи ружья «Сайга» и «Вепрь». Затеявшие опасные разборки разъехались на трёх машинах: Mercedes, Ford и Toyota. Последняя была, по данным ТАСС, с оренбургскими номерами.

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Комментарии (2)

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hal9000
а нафиг они начали там разбираться когда там все под камерами??ну и детский сад...они бы еще на красную площадь стрелку забили..идиоты..
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