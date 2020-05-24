Во время перестрелки в Москве пострадал один человек. Задержаны трое

Во время перестрелки на территории автомобильной парковки рядом жилыми домами на Каширском шоссе 24 мая получил ранение мужчина, сообщает главное следственное управление СК РФ по Москве. По факту происшествия проводится проверка.

Столичная полиция задержала по горячим следам трёх человек, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, несколько участников происшествия приехали в Москву из Оренбурга — скрывшаяся с места происшествия Toyota имеет оренбургские номера.