В Москве неизвестные устроили массовую перестрелку. Объявлен план «Перехват»

На Каширском шоссе в Москве 24 мая произошла перестрелка. Полиция разыскивает участников разборок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, не менее восьми человек открыли огонь друг по другу на территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. Перестрелка велась из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь».

«В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента — Mercedes, Ford, Toyota», — цитирует агентство собеседника.

