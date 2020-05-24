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24.05.2020 19:38
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В Москве неизвестные устроили массовую перестрелку. Объявлен план «Перехват»

На Каширском шоссе в Москве 24 мая произошла перестрелка. Полиция разыскивает участников разборок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, не менее восьми человек открыли огонь друг по другу на территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. Перестрелка велась из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей «Сайга» и «Вепрь».

«В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента — Mercedes, Ford, Toyota», — цитирует агентство собеседника.

О стрельбе из автоматического оружия на Каширском шоссе, 65, в полицию сообщили очевидцы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, объявлен план «Перехват».

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Комментарии (4)

260765301
Читаешь «Фонтанку», там палят по фонарям, в другом месте просто, в Москве в друг-друга, как-то много пальбы за выходные...
Евгений Валов
Я так думаю, это просто салют, а очевидцам померещилось. И ничего противозаконного)
dragvs
Почему неизвестные? Очень даже известные.
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