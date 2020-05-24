Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор одного из осужденных по делу о попытке сбросить «Сапсан» с рельсов в 2017 году

Верховный суд рассмотрит жалобу на приговор Джумахону Боймонову, осужденному за организацию теракта на железной дороге в Петербурге — попытку подложить «башмак», который сбросил бы под откос «Сапсан». Об этом со ссылкой на телеграмму, направленную защитнику Магомедшамилю Шабанову, 24 мая сообщает «Коммерсант».



Летом 2019 года Московской окружной военный суд признал виновным бывшего таксиста Боймонова в виртуальной организации теракта. На тот момент он отбывал срок за изнасилование пассажирки и кражу у нее сумочки. В 2017 году при обыске жилого помещения в Ярославской колонии, где отбывал срок Боймонов, обыскали и обнаружили смартфон. Хранящиеся на нём материалы террористической направленности стали основанием для признания мужчины виновным в содействии террористической деятельности и разжигании ненависти по признакам расы, вероисповедания либо социальной группы. Боймонова осудили еще на 10 лет.



В другом тайнике в колонии позднее нашли еще один смартфон. Два аппарата стали доказательствами по обвинению в организации теракта на железной дороге. По итогам приговора Боймонов получил 21 год строгого режима с учетом частичных сложений сроков.



Его защитник усомнился в приговоре. Как пишет издание, Шабанов указал, что один и тот же смартфон является доказательством по двум делам, и интерпретировал это таким образом, что его клиент получил два срока за одно и то же преступление. Кроме того, адвокат полагает, что под сомнение можно поставить и факт, что второй смартфон принадлежал именно его клиенту.



Также он предполагает, что суд вынес решение на основании восстановленных аудиофайлов переговоров, которые велись через голосовое приложение Zello. Шабанов приводит два момента: разговор велся на кулябском диалекте таджикского языка, сложном для восприятия тем, кто не является его носителем. Кроме того, он указывает, что само приложение месяцем ранее было заблокировано за нарушения, и следствие, по мнению автора жалобы, не могло получить официальный доступ к архивной записи и установить, что владелец записи и его клиент — одно и то же лицо.



Жалоба будет рассмотрена на заседании Верховного суда 29 июня.



Напомним, что попытка столкнуть «Сапсан» в 2017 году окончилась неудачно. Из-за недоделки поезд проскочил препятствие, пассажиры остались целы.

