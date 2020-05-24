Китай заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

Китай и Россию объединяет стратегическое сотрудничество и китайское руководство готово совместно поддерживать итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции. Об этом 24 мая сообщает РБК со ссылкой на министерство КНР.



«Китай готов отстаивать итоги Второй мировой войны, Устав ООН и основные принципы международных отношений», — сказал Ван И. По его словам, Россия и Китай поддерживают друг друга «перед лицом необоснованных нападок и клеветы со стороны отдельных стран» и отношения между странами не получится «сломить политическими вирусами».



«Пока Китай и Россия будут стоять бок о бок и тесно сотрудничать друг с другом, мир и стабильность будут надежно гарантированы, а международная справедливость эффективно защищена», — отметил Ван И.



Перед 75-летним юбилеем окончания Второй мировой войны ряд западных стран неоднократно заявляли о вине Советского Союза в развязывании конфликта наряду с Германией. Так, 7 мая президенты Эстонии, Литвы и Латвии опубликовали совместное заявление, в котором обвинили СССР в сговоре с Германией. В документе говорилось, что перед началом Второй мировой войны «два безжалостных диктатора, Гитлер и Сталин, разделили Европу на сферы влияния», а после начала войны Советский Союз «оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию».



Глава МИД Германии Хайко Маас осудил попытки найти иного виновника Второй мировой войны, кроме нацистской Германии. «Именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост», — подчеркнул он. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что у России нет чувства вины за начало Второй мировой войны, а тем, кто «пытается историю переписать», не может быть никакого оправдания.

