Бесплатный «отдых» закончился. Россиянам придется заплатить за пребывание в обсерваторах Крыма

Россиян, прибывающих в Крым, будут помещать в обсерватор на платной основе. Об этом в ходе заседания регионального штаба по борьбе с COVID-19 заявил 24 мая глава полуострова Сергей Аксенов, пишет 24 мая «Интерфакс».



По словам главы Крыма, граждане из других субъектов России, которые едут «бесцельно, по личным вопросам», будут помещаться в обсерватор за свой счет.



«Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», — добавил Аксенов. Он пояснил, что такие гости региона создают дополнительную нагрузку на бюджет, и призвал не создавать проблем и уважать друг друга.



Напомним, ранее платным сделали пребывание в обсерваторе в Севастополе для всех, кто не имеет прописки в городе или не проживает в нем постоянно.

