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24.05.2020 12:12
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Бесплатный «отдых» закончился. Россиянам придется заплатить за пребывание в обсерваторах Крыма

Россиян, прибывающих в Крым, будут помещать в обсерватор на платной основе. Об этом в ходе заседания регионального штаба по борьбе с COVID-19 заявил 24 мая глава полуострова Сергей Аксенов, пишет 24 мая «Интерфакс».

По словам главы Крыма, граждане из других субъектов России, которые едут «бесцельно, по личным вопросам», будут помещаться в обсерватор за свой счет.

«Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму», — добавил Аксенов. Он пояснил, что такие гости региона создают дополнительную нагрузку на бюджет, и призвал не создавать проблем и уважать друг друга.

Напомним, ранее платным сделали пребывание в обсерваторе в Севастополе для всех, кто не имеет прописки в городе или не проживает в нем постоянно.

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Комментарии (8)

Чёрт Опасный
Что-то мне подсказывает, что потом будут направлены средства на восстановление кризисной отрасли - отечественного туризма)
kоt-idiot
крыманоиды даже здесь нашли способ бабла выцыганить у россиянинов.
Можно еще по коридору ходить и голосить: ""Чурчхела!!! Пахлава! Горячая кукуруза!!""
260597571
Зачем нужен Крым? С 20 мая Турция открыта для россиян. С 10 июня самолеты туда полетят.
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