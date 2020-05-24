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24.05.2020 10:50
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Самый тихий Ураза-Байрам в Петербурге. Коронавирус заставил мусульман отказаться от посещения мечети в праздник

Мусульмане отмечают праздник окончания поста Ураза-Байрам, но в этом году 24 мая территория вокруг мечети пустынна - власти рекомендовали отказаться от традиционной массовой молитвы в храме и рядом с ним.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», подъезды к мечети перекрыты, при этом ОМОНа нет. Ещё около шести часов утра подъехало несколько микроавтобусов с полицейскими. Стражи порядка стали патрулировать улицы, приготовили мегафоны, но они не пригодились. У входа в храм также дежурят несколько служащих мечети. По их словам, задача - встречать пришедших и бъяснять, что ничего не будет.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Остаться дома мусульман ранее попросил и Владимир Путин.

Президент 24 мая обратился с поздравлением к мусульманам России. Он отметил, что «мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи».

Губернатор Александр Беглов также поздравил накануне председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятеля Санкт-Петербургской Соборной мечети муфтия Равиля Панчеева и всех мусульман города.

«Пусть этот светлый долгожданный праздник принесет в каждый дом радость, благополучие и надежду на лучшее. Уверен, что мы и дальше вместе будем следовать традициям добрососедства, мира и согласия», – говорится в поздравлении. Беглов напомнил о милосердии, сострадании, справедливости.

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Комментарии (1)

SNOW
Беглов мусульманин, что ли? То у него пасха - светлый праздник, то ураза-байрам светлый и долгожданный.
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