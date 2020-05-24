Мусульмане отмечают праздник окончания поста Ураза-Байрам, но в этом году 24 мая территория вокруг мечети пустынна - власти рекомендовали отказаться от традиционной массовой молитвы в храме и рядом с ним.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», подъезды к мечети перекрыты, при этом ОМОНа нет. Ещё около шести часов утра подъехало несколько микроавтобусов с полицейскими. Стражи порядка стали патрулировать улицы, приготовили мегафоны, но они не пригодились. У входа в храм также дежурят несколько служащих мечети. По их словам, задача - встречать пришедших и бъяснять, что ничего не будет.