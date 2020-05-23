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23.05.2020 18:58
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ТАСС: Основателю «Омбудсмена полиции» вменяют распространение порнографии

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря столичного ГУ МВД Владимира Васенина.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный группой лиц по предварительному сговору»)», — сообщил он.

По словам Васенина, в основу уголовного дела легло заявление некой женщины, чьи интимные фото Воронцов якобы распространял по соцсетям. По версии следствия, в сентябре 2018 года Воронцов с сообщниками организовал на интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

Утром обыски прошли у другого администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.

В данный момент Воронцов находится под арестом по первому делу о вымогательстве. Мера пресечения была избрана 8 мая. По версии следствия, он требовал от бывшего московского полицейского 300 тысяч рублей за непубликацию компромата.

Интернет-проект «Омбудсмен полиции» заработал в феврале 2017 года. Сначала на платформе «ВКонтакте», потом добавился одноимённый канал в Telegram. Собственно демиургом и стал Владимир Воронцов, отдавший службе в полиции 13 лет. Начинал в 2005 году с рядового ППС в московской подземке, затем уголовный розыск, после помощник начальника изолятора временного содержания — оперативный дежурный на Петровке, 38. С этого известного адреса и уволился в сентябре 2017 года в звании майора.

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Комментарии (7)

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Петр Петров
Скотоложество еще припишите, оборотни
SNOW
Это что за должность такая - "помощник изолятора временного содержания"?
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