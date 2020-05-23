ТАСС: Основателю «Омбудсмена полиции» вменяют распространение порнографии

Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов стал фигурантом ещё одного уголовного дела. Об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря столичного ГУ МВД Владимира Васенина.



«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершенный группой лиц по предварительному сговору»)», — сообщил он.

