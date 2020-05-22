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22.05.2020 23:48
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«Это все неправда». Правая рука Кадырова, спикер местного парламента заявил, что глава Чечни коронавирусом не болеет

Сообщение о том, что Рамзан Кадыров заразился коронавирусом и находится на лечении в Москве, не соответствуют действительности. Об этом 22 мая в ходе прямого эфира в своем Instagram заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов (в СМИ его называют «правой рукой Кадырова»).

«Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда», - подчеркнул Даудов (перевод с чеченского по РИА «Новости»).

Он заверил, что некая «группа людей» «сочиняет то, чего нет, выдавая желаемое за действительное». Также Даудов опроверг сообщения о том, что COVID-19 заболели глава местного Минздрава Эльхан Сулейманов и директор телеканала «Грозный» Ахмед Дудаев.

Отметим, о том, что Рамзан Кадыров якобы лечится от коронавируса в московской клинике ранее со ссылками на свои источники сообщили федеральные СМИ — в том числе, «Интерфакс» и РИА «Новости». Эту информацию официально опроверг гендиректор футбольного клуба «Ахмат».

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Комментарии (4)

krasnonosov
Следующее заявление будет о том, что это Коронавирус заболел Рамзаном.
260638651
Да понятно всё с ними.
вадики
Брехня!Покажи мне живого Кадырова
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