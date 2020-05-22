Гендиректор «Ахмата»: У Кадырова все хорошо со здоровьем

Генеральный директор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии главы Чечни. В интервью РБК Айдамиров подчеркнул, что у Рамзана Кадырова «все хорошо».

«Все хорошо со здоровьем у него, никуда он не поступил. Я не знаю, кто что пишет, я с ним общался. У него все хорошо, он руководил и, дай Бог, будет руководить нами долгие годы», — подчеркнул Айдамиров.

Кроме того, гендиректор «Ахмата» рассказал о том, что в команде положительных случаев не выявлено.

Ранее сразу несколько источников сообщили о том, что Кадыров заболел коронавирусом, хотя официального подтверждения этой информации не было.