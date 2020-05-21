«Интерфакс»: Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19. Об этом 21 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в московских медицинских кругах.



«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», — сказал собеседник агентства.



Официального подтверждения этой информации пока нет. «МБХ медиа» сообщает, что самолет с бортовым номером VQ-BVQ, который может принадлежать Кадырову, вылетел в Москву сегодня днём. Об этом свидетельствуют данные Flighware. Официально о визите главы Чечни в столицу не сообщалось.

