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21.05.2020 17:38
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«Интерфакс»: Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19. Об этом 21 мая пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в московских медицинских кругах.

«У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения этой информации пока нет. «МБХ медиа» сообщает, что самолет с бортовым номером VQ-BVQ, который может принадлежать Кадырову, вылетел в Москву сегодня днём. Об этом свидетельствуют данные Flighware. Официально о визите главы Чечни в столицу не сообщалось.

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Комментарии (21)

Погонщик скрепоносцев
А почему этот бывший член банды Басаева не хочет молитвами лечиться?
В Аллаха не верует?
yar_5e4cc335310b6
Странно, что улетел не в ОАЭ.
Даже какая то гордость за столицу нашей Родины.
EveReady
Кто бы сомневался, что, при реальной угрозе здоровью, есть только один город в России, в котором худо-бедно работают современные клиники - Москва. Вспомните, что при любых ЧП, людей эвакуировали в Москву даже из миллионников как Ростов и Новосиб. Все победные реляции чиновников о "готовности" - пыль.
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