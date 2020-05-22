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22.05.2020 23:35
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В Москве скончались еще 67 человек с коронавирусом. Количество умерших в столице приближается к двум тысячам

В Москве за последние сутки умерли еще 67 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Об этом 22 мая заявили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество умерших в российской столице — 1934 человека. Напомним, по данным на утро 22 мая, всего в России жертвами COVID-19 стали 3249 человек, из них 107 — в Петербурге. Заразились новой инфекцией 326 448 человек (12592 в Петербурге).

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Комментарии (3)

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В Москве каждый день стабильно 65-67, Питер не больше 5. В воздухе витает какой-то подвох..
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