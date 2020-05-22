Не больше 10 сигарет в день. Петербуржцам предложили стать добровольцами для исследования вакцин против коронавируса

Как указано в сообщении института, принять участие в исследованиях могут здоровые люди в возрасте от 18 до 50 лет, которые имеют возможность провести несколько дней в стационаре, а затем приезжать на амбулаторные визиты в клинику. Добровольцам обещают денежную компенсацию, подчеркивая, что риски будут застрахованы.

Расположенный в Петербурге НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Информация об этом появилась в сообществе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте» 22 мая.

НИИ гриппа имени Смородинцева также опубликовал список тех, кто не пройдет предварительный отбор. Среди них: беременные и кормящие женщины, а также те, кто перенес коронавирус, злоупотребляет алкоголем, принимает наркотики, курит более десяти сигарет в день, имеет психические или хронические заболевания в фазе обострения.



Каждого претендента ждет скрининговое обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение.



Для участия в исследованиях необходимо заполнить онлайн-форму заявки, ссылка на которую есть в сообществе института во «ВКонтакте».



Напомним, первые испытания вакцины от коронавируса на людях прошли в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Ее на себе опробовали сотрудники НИЦЭМ.

