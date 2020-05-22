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22.05.2020 17:10
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Не больше 10 сигарет в день. Петербуржцам предложили стать добровольцами для исследования вакцин против коронавируса

Расположенный в Петербурге НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Информация об этом появилась в сообществе медучреждения в социальной сети «ВКонтакте» 22 мая.

Как указано в сообщении института, принять участие в исследованиях могут здоровые люди в возрасте от 18 до 50 лет, которые имеют возможность провести несколько дней в стационаре, а затем приезжать на амбулаторные визиты в клинику. Добровольцам обещают денежную компенсацию, подчеркивая, что риски будут застрахованы.

НИИ гриппа имени Смородинцева также опубликовал список тех, кто не пройдет предварительный отбор. Среди них: беременные и кормящие женщины, а также те, кто перенес коронавирус, злоупотребляет алкоголем, принимает наркотики, курит более десяти сигарет в день, имеет психические или хронические заболевания в фазе обострения.

Каждого претендента ждет скрининговое обследование, по результатам которого будет принято окончательное решение.

Для участия в исследованиях необходимо заполнить онлайн-форму заявки, ссылка на которую есть в сообществе института во «ВКонтакте».

Напомним, первые испытания вакцины от коронавируса на людях прошли в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Ее на себе опробовали сотрудники НИЦЭМ.

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Комментарии (12)

Vdemenkov1965
А давайте на министра испытаем.
Или на депутатах.
Kezevo
Риски будут застрахованы! На 5000р )) давайте испытываете на себе, чтоб потом хвост вырос
fgh1
И как, интересно, они будут проверять эффективность? Единственный способ - заразить убойной дозой вируса. Но если прививка не подействует, то от такой проверки и кони двинуть можно. Всё-таки сейчас не времена Дженнера.
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