Смольный рекомендует теплоэнергетикам не трясти долги с малого бизнеса до октября

Комитет по энергетике 22 мая опубликовал проект изменений в 121-е постановление Смольного, которое определяет противовирусные ограничения в городе. В нем он рекомендует с 1 апреля по 30 июня не начислять пени малому и среднему бизнесу за неоплату по договорам теплоснабжения.

Кроме того, чиновники намерены рекомендовать тепловикам «приостановить мероприятия по работе с задолженностью субъектов малого и среднего предпринимательства» до 1 октября — включая прекращение подачи теплоэнергии. Третья рекомендация — предоставить бизнесу до 1 октября отсрочку погашения задолженности, которая образовалась с 1 апреля по 30 июня. В пояснительной записке указано, что эти меры распространяются на отрасли, в наибольшей степени пострадавшие из-за эпидемии коронавируса.