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22.05.2020 14:27
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ЦБ: Ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля, исчерпано

Ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, по-видимому, исчерпано. Такое мнение 22 мая на онлайн-конференции высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, за последнюю неделю инфляция находилась на отметке около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной и составила чуть выше 3%. На этом отразилось «заметное укрепление курса рубля» на фоне восстановления цен на нефть, считает Набиуллина.

Цены на нефть растут с начала недели на волне известий о постепенном снятии профилактических ограничений во всем мире и сокращении запасов нефти в США.

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Комментарии (9)

Diderot
Негоже не верить главному Инфляциометру России!
Nurofen
Как подсказывает опыт жизни в России, после таких заявлений надо ожидать ещё большего «укрепления».
super0
Заметное укрепление рубля? Где это он укрепился?
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