ЦБ: Ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля, исчерпано

Ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, по-видимому, исчерпано. Такое мнение 22 мая на онлайн-конференции высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, за последнюю неделю инфляция находилась на отметке около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной и составила чуть выше 3%. На этом отразилось «заметное укрепление курса рубля» на фоне восстановления цен на нефть, считает Набиуллина.
Цены на нефть растут с начала недели на волне известий о постепенном снятии профилактических ограничений во всем мире и сокращении запасов нефти в США.