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22.05.2020 12:28
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Самый высокий действующий вулкан в Европе выбросил огромный столб дыма и пепла

Стратовулкан Этна на восточном побережье Сицилии выбросил столб дыма и пепла на 4,5 километра.

«Внезапное оживление вулканической активности произошло прошлой ночью на Этне <...>. Взрывная фаза породила облако вулканического пепла, которое достигло 4500 метров в высоту», — сообщает 22 мая издание La Nuova Sicilia.

Активность юго-восточного нового кратера длилась несколько часов, после чего пошла на спад. Аэропорт Катаньи не стал отменять рейсы.

Вулкан Этна последний раз выбрасывал облако пепла в конце апреля.

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Комментарии (3)

yar_5e4cc335310b6
Приходилось видеть средних размеров извержение. Громыхает зачетно. А из окрестностей, в моем случае из Катании ночью были видны "плевки"лавы и лавовая река на склоне.
Отличный туристический аттракцион.
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Telman_spb
Этна всегда дымит..больше или меньше,но "дым " всегда виден!
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