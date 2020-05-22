Самый высокий действующий вулкан в Европе выбросил огромный столб дыма и пепла
Стратовулкан Этна на восточном побережье Сицилии выбросил столб дыма и пепла на 4,5 километра.
«Внезапное оживление вулканической активности произошло прошлой ночью на Этне <...>. Взрывная фаза породила облако вулканического пепла, которое достигло 4500 метров в высоту», — сообщает 22 мая издание La Nuova Sicilia.
Активность юго-восточного нового кратера длилась несколько часов, после чего пошла на спад. Аэропорт Катаньи не стал отменять рейсы.
Вулкан Этна последний раз выбрасывал облако пепла в конце апреля.