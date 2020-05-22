FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +14
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 10:41
4
Печать

В летальной статистике Петербурга три новые смерти, по России их 150

В Петербурге подтвердили смерть ещё трёх человек с COVID-19, всего в городе на 22 мая официально известно о 107 летальных исходах. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф».

Всего по стране за прошедший день зафиксировали 150 смертей в 24 регионах. Петербург, который обычно занимает третье место по суточной смертности, выпал из тройки лидеров.

Северная столица на седьмом месте. Также по три умерших выявили в Красноярском и Забайкальском краях. Возглавляет список Москва, где подтвердили 73 смерти. На второе место вырвался Дагестан (+24 умерших), на третьем - Московская область (+14 умерших).

За весь период пандемии в России от коронавируса умерло 3 249 человек. Выявлено 326 448 случаев заражения, число выздоровлений более чем втрое меньше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Hans-Christian
Недавно ролик на Ютубе посмотрел. Там наглядно показано - вся статистика придумана чиновниками.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний