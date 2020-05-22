В летальной статистике Петербурга три новые смерти, по России их 150

В Петербурге подтвердили смерть ещё трёх человек с COVID-19, всего в городе на 22 мая официально известно о 107 летальных исходах. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф».

Всего по стране за прошедший день зафиксировали 150 смертей в 24 регионах. Петербург, который обычно занимает третье место по суточной смертности, выпал из тройки лидеров.

Северная столица на седьмом месте. Также по три умерших выявили в Красноярском и Забайкальском краях. Возглавляет список Москва, где подтвердили 73 смерти. На второе место вырвался Дагестан (+24 умерших), на третьем - Московская область (+14 умерших).