В летальной статистике Петербурга три новые смерти, по России их 150
В Петербурге подтвердили смерть ещё трёх человек с COVID-19, всего в городе на 22 мая официально известно о 107 летальных исходах. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф».
Всего по стране за прошедший день зафиксировали 150 смертей в 24 регионах. Петербург, который обычно занимает третье место по суточной смертности, выпал из тройки лидеров.
Северная столица на седьмом месте. Также по три умерших выявили в Красноярском и Забайкальском краях. Возглавляет список Москва, где подтвердили 73 смерти. На второе место вырвался Дагестан (+24 умерших), на третьем - Московская область (+14 умерших).
За весь период пандемии в России от коронавируса умерло 3 249 человек. Выявлено 326 448 случаев заражения, число выздоровлений более чем втрое меньше.