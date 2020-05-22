Ещё 73 человека с коронавирусом умерли в Москве

За последние сутки в Москве скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Цифры 22 мая приводит столичный оперштаб.



Всего с начала пандемии в столице умерли 1867 человек. В Петербурге статистику летальных исходов 21 мая пополнили пять имён. Как заявили в городском комитете по здравоохранению, заболевшие скончались во второй половине апреля. Всего в Северной столице, по официальным данным,104 погибших от коронавируса.



Согласно данным университета Джона Хопкинса, во всемирном рейтинге стран по количеству диагностированных случаев Россия занимает второе место. Число больных в стране к четвергу достигло 317 тысяч 554 человек.

