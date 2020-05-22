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22.05.2020 01:15
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Ещё 73 человека с коронавирусом умерли в Москве

За последние сутки в Москве скончались 73 пациента с коронавирусной инфекцией. Цифры 22 мая приводит столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в столице умерли 1867 человек. В Петербурге статистику летальных исходов 21 мая пополнили пять имён. Как заявили в городском комитете по здравоохранению, заболевшие скончались во второй половине апреля. Всего в Северной столице, по официальным данным,104 погибших от коронавируса.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, во всемирном рейтинге стран по количеству диагностированных случаев Россия занимает второе место. Число больных в стране к четвергу достигло 317 тысяч 554 человек.

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Комментарии (2)

OlgaBo
Что происходит в Петербурге??
Почему 21 мая рапортуют о 5 умерших, но умерших в апреле и попавших в статистику через месяц из-за очереди на вскрытие?? Что за очереди??
Почему в городе, где формально умирает 5 человек от ковида вводят постановление о захоронении ВСЕХ(сотен в день!!) людей по правилам ковида? У нас чума? Это единственный город в мире с такими правилами, что вообще происходит?
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