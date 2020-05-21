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21.05.2020 23:37
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Дональд Трамп предложил «избавиться» от журналистов, отправив их в космос

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы отправить журналистов в космос, чтобы хотя бы так избавиться от них. Рассказывая о том, что, вероятно, он будет наблюдать за запуском корабля SpaceX Crew Dragon во Флориде, политик пригласил репортёров составить ему компанию.

«Это будет на следующей неделе. Надеюсь, что вы все присоединитесь ко мне. Я хотел бы посадить вас на ракету и на время избавиться от вас», – сообщил с трибуны Трамп. Высказывание американского лидера 21 мая приводит The Hill.

Полёт астронавтов на МКС, который произойдёт 27 мая, особенно важен, потому что ракета для этой миссии была создана в результате десяти лет работы SpaceX и NASA. Как напоминает The American Reporter, последние девять лет все американские астронавты стартовали с российских площадок, поэтому именно запуск во Флориде может войти в разряд исторических.

Дональд Трамп известен своим скептическим отношением к представителям масс-медиа. О журналистике он высказывается не впервые. Так, в начале марта он говорил о том, что, помимо спора России с Саудовской Аравией, главнейшей причиной обвала мировых рынков стали фейковые новости.

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Комментарии (3)

Djnyana
Трамп всё молодеет и молодеет). Ну, пусть "эти гадкие американцы" попытаются показать что, хоть что-то за последние 9 лет без нас сделать смогут..)
261612831
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