Дональд Трамп предложил «избавиться» от журналистов, отправив их в космос

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы отправить журналистов в космос, чтобы хотя бы так избавиться от них. Рассказывая о том, что, вероятно, он будет наблюдать за запуском корабля SpaceX Crew Dragon во Флориде, политик пригласил репортёров составить ему компанию.



«Это будет на следующей неделе. Надеюсь, что вы все присоединитесь ко мне. Я хотел бы посадить вас на ракету и на время избавиться от вас», – сообщил с трибуны Трамп. Высказывание американского лидера 21 мая приводит The Hill.

