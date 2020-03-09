Саудиты, Россия и фейк-ньюс. Трамп знает, кто обвалил мировые рынки

Президент США прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объемах нефти. Это, а также фейковые новости является причиной падения рынка! Хорошо для потребителей, цены на бензин снижаются!» — написал Дональд Трамп в Twitter 9 марта.
Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020
Глубокие минусы на биржах по всему миру связываются с обрушениями утром в понедельник котировок нефти. Стоимость барреля нефти Brent падала до 30,3 доллара, то есть сразу на 33,5% к уровню закрытия 7 марта. Британский индекс FTSE100 падал на 5,75%, итальянский — на 8,71,%, немецкий — на 4,87%, французский — на 5,51%. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостанавливались сразу после открытия из-за падения трёх основных индексов более чем на 5 процентов. Это техническая процедура. Акции ведущих российских компаний на торгах за океаном теряют более 12 процентов цены, ранее в понедельник в Лондоне они теряли более 15 процентов веса.