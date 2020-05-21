Мигель нон убиванте. Дававший показания на Барсукова экс-депутат Госдумы заявил, что перестал понимать по-русски

Осужденный за ликвидацию Галины Старовойтовой и продолжающий быть под следствием экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко предъявил ультиматум Следственному комитету. Он готов общаться только на испанском языке.

Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, Глущенко из СИЗО на Шпалерной написал Приморскому райсуду письмо лингво-дипломатического характера. Его содержание ставит под угрозу плоды 16-летнего расследования дела об убийстве граждан России на Кипре.

Письмом Глущенко просит суд возложить на СК определенные обязанности: предоставить переводчика на испанский язык, уведомить о расследовании дела генерального консула Греции в Санкт-Петербурге Спиридона Вулгариса и заменить пресное имя «Михаил» поэтичным «Мигель».