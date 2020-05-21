Мигель нон убиванте. Дававший показания на Барсукова экс-депутат Госдумы заявил, что перестал понимать по-русски
Осужденный за ликвидацию Галины Старовойтовой и продолжающий быть под следствием экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко предъявил ультиматум Следственному комитету. Он готов общаться только на испанском языке.
Как стало известно «Фонтанке» 21 мая, Глущенко из СИЗО на Шпалерной написал Приморскому райсуду письмо лингво-дипломатического характера. Его содержание ставит под угрозу плоды 16-летнего расследования дела об убийстве граждан России на Кипре.
Письмом Глущенко просит суд возложить на СК определенные обязанности: предоставить переводчика на испанский язык, уведомить о расследовании дела генерального консула Греции в Санкт-Петербурге Спиридона Вулгариса и заменить пресное имя «Михаил» поэтичным «Мигель».
«Я гражданин Греции, плохо владею русским языком», — объясняет Глущенко свой колоритный меморандум.
По правилам Уголовно-процессуального кодекса, обвиняемый вправе давать показания, выступать в суде, знакомиться с материалами дела на родном языке или языке, которым он владеет. Если суд сочтет требования допустимыми, следствию придется переводить на испанский сотни томов.
Михаил Глущенко в 2015 году осужден за организацию убийства Галины Старовойтовой. Сидит он так долго, что получил право на условно-досрочное освобождение. Его заявление рассмотрят в Дзержинском суде 25 мая.
Дело о тройном убийстве на Кипре расследуют с 2004 года. По версии следствия, Глущенко причастен к гибели бывшего депутата Госдумы Вячеслава Шевченко, бизнесмена Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой. В апреле 2020 года срок следствия продлен до июля 2020-го. Обвинение Глущенко предъявили больше года назад. Он считает продление незаконным. По его версии, к убийству троицы, как и к посягательству на Старовойтову, причастен Владимир Барсуков.