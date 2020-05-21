Годовалый малыш попал в реанимацию после того, как мать оставила его одного в ванне с кипятком

Годовалый мальчик, едва отпраздновав свой первый день рождения, попал в детскую горбольницу №1 Петербурга с ожогами груди, живота, шеи, лица, плеч и других частей тела. Малыш обварился в ванне по недосмотру матери.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая, «тяжёлого» ребёнка привезли в медучреждение накануне вечером с улицы Маршала Захарова и сразу же поместили в реанимацию. 30-летняя мать пояснила, что оставила сына без присмотра во время купания.



По данным АЖУР, семья ребёнка полная, благополучная.