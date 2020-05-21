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21.05.2020 08:56
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Годовалый малыш попал в реанимацию после того, как мать оставила его одного в ванне с кипятком

Годовалый мальчик, едва отпраздновав свой первый день рождения, попал в детскую горбольницу №1 Петербурга с ожогами груди, живота, шеи, лица, плеч и других частей тела. Малыш обварился в ванне по недосмотру матери.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 21 мая, «тяжёлого» ребёнка привезли в медучреждение накануне вечером с улицы Маршала Захарова и сразу же поместили в реанимацию. 30-летняя мать пояснила, что оставила сына без присмотра во время купания.

По данным АЖУР, семья ребёнка полная, благополучная.

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Комментарии (2)

MikkeL
Раз у нас правительство так переживает за рождаемость может стоило бы в старших классах вместо религии и лишней физкультуры ввести дисциплину на которой рассказывали бы о том откуда дети берутся и как за ними ухаживать и заботиться?
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